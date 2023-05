Már elmerülhetünk az Age of Wonders 4 fantáziavilágában

A Paradox Interactive bemutatta az Age of Wonders 4 -et, a Triumph Studios ikonikus fantasy stratégiai játéksorozatának régóta várt visszatérését, ami már játszható PC-n, PlayStation 5 és Xbox Series X|S konzolokon.

Az Age of Wonders 4 arra hív meg, hogy a stratégia, a szerepjáték és a körökre osztott harc keverékével egy fantasy birodalom felett uralkodjunk. Aés minden egyes döntésünkkel számtalan világban nyomot hagyhatunk.A történet szernt hatalmas varázslókirályok tértek vissza a birodalmakba, hogy istenekként uralkodjanak a halandók között, mi pedig a Tomes of Magic segítségével szállunk szembe velük. A játéknak lesz egy prémium kiadása is, amely kiegészítő kozmetikumokat és négy, hamarosan megjelenő DLC-t tartalmazó Expansion Pass-t tartalmaz.

