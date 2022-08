Már elérhető a Tiny Tina's Wonderlands negyedik kiegészítője

A Shattering Spectreglass névre hallgató frissítéssel egy új elérhető kaszt, új boss, karakter-testreszabási opciók és rengeteg end-game tartalom is bekerült a Tiny Tina's Wonderlands-ba, amihez természetesen egy bejelentő trailert is kaptunk.

Az új kiegészítő betekintést enged Vesper emlékeibe, amelyeket a Redmourne the Trivern nevű szörnyetegről szóló látomások gyötörnek. Hősünknek segítenie kell szembenézni Vespernek a félelmeivel és a múltjával, miközben szembekerülnek a szörnyeteggel., elemi és méregsebzéssel operál majd a játékban. Ezeken felül új karakterlétrehozási opciókat, kiegészítőket is kaptunk, új szinkronhanggal és négy új, választható háttértörténettel gazdagodott a játék.Érkezett továbbá egy új boss, Redmourne the Trivern, aki többféle formában fog megjelenni a történet folyamán, minden egyes alakjában más és más képességeket fog majd bevetni, továbbá minden egyes alkalommal új legendás gearek adódnak hozzá a lehetséges lootokhoz. Emellett négy egyedi szintkiosztás is bekerült a végjátékba, unatkozni biztosan nem fogunk.A Shattering Spectreglass DLC már elérhető Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 és PC platformokon. Természetesen önállóan is megvásárolható, a SeasonPass tulajdonosai pedig ingyenesen megkapják.

