Már elérhető a pörgős akció-RPG játék, a Soulstice demója Steamen

A Modus Games csapata egy vadiúj előzetest adott ki a készülő hack and slash szerepjátékukhoz, a Soulstice -hez, aminek a megjelenési dátumát is elárulták, továbbá a demóját már ki is próbálhatjuk ingyenesen Steamen.













A történet szerint a Keidasi Királyság a végnapjait éli, amikor is a lidérceknek nevezett teremtmények elözönlötték az addig békésnek számító vidéket. Főhőseink, a Briar és Lute nővérek, akik kiméraként születtek újjá és egyedül csak ők tudják megállítani a Káosz mindenkit megrontó erőit.Briar emberfeletti állóképességgel rendelkező karakter, míg a testvére, Lute szellemként segíti nővérét a harcok során. A játékmenet érdekessége, hogy a főszereplők kettőssége a harcok során is kiütközik majd., különféle pusztító kombókkal tudjuk majd a ránk törő ellenfeleket eltörölni a föld színéről.Számos fegyver és testreszabási lehetőség közül tudunk majd választani, miközben átverekedjük majd magunkat a kísértetjárta városka romjain. A Soulstice idén, szeptember 20-án fog érkezni PlayStation 5, Xbox Series X|S konzolokra és PC-re, az ingyenes demót pedig már most ki tudjátok próbálni Steamen.

