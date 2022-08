Már elérhető a körökre osztott taktikai RPG-szerepjáték, a The DioField Chronicle demója

A SQUARE ENIX idén ősszel megjelenő stratégiai-RPG játékához, a The DioField Chronicle -höz már elérhető az ingyenes demó, bárki kipróbálhatja az animés stílusú program legelső fejezetét.

A demó DioField szigetét mutatja be, amelynek lakói egyik napról a másikra a háború és a modern mágia kereszttüzében találják magukat. A The DioField Chronicle egy becsületről és hősiességről szóló, epikus történet mutat majd be, a látványvilágot pedig Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XIII) egyedi karakterdizájnjai és rajzai fogják majd gazdagítani.és amelyben különböző hősökből álló osztagokat irányíthatunk majd a valós idejű összecsapások során, hőseinket pedig természetesen fejleszthetjük is majd.Nem kell majd attól félnünk, hogy a játékban elért dolgaink elvesznek majd, a mentésünket és a karakterszintjeinket tovább vihetjük a teljes játékba a szeptember 22-ei megjelenéskor. A játék PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S és Nintendo Switch konzolokra, valamint PC-re fog megjelenni előreláthatólag idén szeptember 22-én.

