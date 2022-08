Már elérhető a Captain Tsubasa: Rise of New Champions legújabb kiegészítője

Új letölthető tartalmakkal bővült a Bandai Namco labdarúgós játéka, a Captain Tsubasa: Rise of New Champions , többek között új karakterek, alternatív sztoriszálak, új játékmódok és kihívások is kerültek az animés programba.

A DLC-ben három karakter új alternatív verziója érhető el,. Az új karakterek mellett alternatív "mi lett volna, ha" történeteken keresztül Tsubasa kapitány jól ismert sztoriját egy teljesen új nézőpontból élhetjük majd át.Az új karakterek és az alternatív sztori mellett bekerült a játékba a Junior Youth World Challenge kihívás is, ami a sztoriküldetések teljesítése után nyílik majd meg a számunkra. Természetesen az új karakterek külön is megvásárolhatóak, a Captain Tsubasa: Rise of New Champions Mission Pass-t birtoklók pedig ingyen letölthetik az új tartalmakat.Az "EPISODE: RISING STARS" Part 2. névre hallgató csomag tehát igencsak tartalmasra sikeredett, rengeteg újdonságot, új tartalmat hozott a népszerű focis játékba, amit már ki is próbálhatunk PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch konzolokon és PC-n.

