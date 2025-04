Már egymillió példányban elkelt az inZOI, a The Sims riválisa

Az inZOI rögtön a megjelenés napján megelőzte a The Sims 4-et és évtizedek óta a klasszikus franchise első igazi versenytársává vált. Az első napon 87 377 egyidejű játékossal érte el a csúcsot, majd 25 ezer körül stabilizálódott és a Steam hivatalos eladási toplistáján a hatodik helyen áll.Több mint 13 ezer pozitív értékeléssel és 83%-os átlagpontszámmal ez elég sikeres indulásnak mondható, ráadásul most megerősítették, hogy csak a megjelenés hetében több mint egymillió példányban kelt el, ami ateszi.

Az inZOI új életet lehelt az életszimulátor műfajába, különösen annak fényében, hogy az új The Sims-t (Project Rene) továbbra is rejtély övezi, a Krafton új játéka most rekordot állított fel és továbbra is dominál a Steamen.