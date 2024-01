Már csak egyetlen videojátékos trailert nem nyomott le a Youtube-on a GTA 6

Egészen hihetetlen, hogy még meg sem jelent, de már a GTA 6 kedvcsinálója is rekordot-rekordra halmoz, és mára eljutott arra a szintre, hogy gyakorlatilag már csak egyetlen olyan videojáték van, amit nem sikerült maga mögé utasítania.

Itt és most természetesen a Youtube-os nézettségről beszélünk most, hiszen az első GTA 6 trailer mostanra már megközelítette a 170 milliós megtekintési rátát, amivel a Minecraftot is sikerült lenyomnia, és gyakorlatilag egyetlen videojáték maradt, ami beelőzi őt, de soha nem fogjátok kitalálni, hogy melyik az.A Youtube-on ugyanis a GTA 6 első mozgóképénél, egészen pontosan 361 milliónál jár most a megtekintések száma, amit nem mostanában hoz majd be a Rockstar alkotása, de hosszabb távon alighanem lesz lehetősége a trónfosztásra.