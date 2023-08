Már az induláskor több mint 600 autó lesz a The Crew Motorfest-ben

Egy újabb fejlesztői naplót adott ki a Ubisoft a The Crew Motorfest -ről, aminek jóvoltából kiderült, hogy már az indulásra óriási járműparkkal szeretnék megörvendeztetni a rajongókat a franciák.

Kiderült ugyanis, hogy több mint 600 autó lesz már a megjelenéskor a játékban, köztük rengeteg ismerős darabbal, de nagyon sok új gyártóval és modellel, köztük, sőt mi több, most először quadokkal és SSV-kkel szintén versenyezhetünk majd. The Crew Motorfest tehát nem szenved majd hiányt a tartalomból, és mindezt alig egy hónap múlva már meg is tapasztalhatjuk, hiszen megjelenését szeptember 14-én várhatjuk PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt.