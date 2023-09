Már a The Last of Us 3-ról beszélhetett Neil Druckmann

Noha nem szükséges atomfizikusnak lenni ahhoz, hogy a sikeres második rész és az ultrasikeres televíziós bemutatkozás után a Naughty Dog következő játéka a The Last of Us 3 lesz, azonban sokakban így is van egy kis kétség emiatt.

A stúdió kiszámíthatatlansága ugyanis okozott már meglepetést a múltban, azonban Neil Druckmann most alighanem a The Last of Us 3-at vezette fel egy interjúban, amikor arról beszélt, hogy amikor a stúdió már egy új játékon dolgozik, és amikor konkrétan rákérdeztek a névre, a főnökMint hozzátette, a kommunikációs igazgatójuk szó szerint lemészárolná, ha idő előtt kifecsegne dolgokat, de a megnyilvánulása már önmagában éppen elegendő volt ahhoz, hogy megerősítse: itt bizony a The Last of Us harmadik része készülődik.