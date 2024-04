Már a PS6 exkluzívja lehet a Horizon 3

Újabb pletykát szivárogtatott ki a PlayStation egyik régóta várt exkluzívjáról a megbízható forrásairól ismert Silknigth, aki most éppen a Guerrilla Games következő nagy dobásáról tudott meg egyet és mást.

A Nagyszerű Horizon Zero Dawn és a 2022-es Horizon Forbidden West után ugyanis minden rajongó várja már, hogy megérkezzen a Horizon 3, ami a kérdéses forrás szerint, így legkorábban jövőre mutatkozhat be a rajongók számára.Ez azonban azt is jelenti, hogy a Horizon 3 már nem biztos, hogy megjelenik ebben a generációban, és előfordulhat, hogy a Sony addig tolja a premiert, hogy az már csak PS6-ra jelenhet meg. Mondjuk egy új Horizon a PS6 kezdőcímeként elég ütős felállás lenne!