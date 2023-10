Már a kezdetektől nem lehetett horror a Dead Space 3

A felhasználók egy részének nagyon nem tetszett a Dead Space 3 , hiszen a horrorról az akcióra váltott, és a kooperatív játékra helyezte a hangsúlyt és még a társproducer és író Chuck Beaver sem rajong érte.

Beaver a CaptainBribo podcastnek adott interjújában elmondta: "Most ezen a remake-világban szinte teljesen újraírnám a Dead Space 3 -at, de megtartanám a történet alapját, és Ellie-t is ott tartanám, de más kapcsolatban [Isaac-kel] és újraírnám az egész fő történetet".Amikor a Dead Space 3 megjelent, a horror triple-A világ közel sem volt olyan nagy, mint manapság, vagy akár előtte. Beaver szerint ebben a környezetben a Dead Space 3 nem lehetett horrorjáték, ha azonban ma visszamehetne, akkor abelőle.Attól függően, hogy kivel játszunk, különböző hallucinációkat láthattunk és ezt Beaver megtartaná az újragondolásában. A mechanikát úgy helyezné át, hogy kizárólag Isaacra koncentráljon, létrehozva az általa "árnyék-Isaacnak" nevezett részt, ami a karakter pszichéjének egyfajta hasadását jelenti az első két játék eseményei után. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Dead Space 3 megkapja-e valaha a remake-et.

