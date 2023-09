Már a felénél jár az Indiana Jones-játék fejlesztése

Nagyszerű híreket közölt Todd Howard, az Xbox-részleg atyaúristene a közelgő Indiana Jones-videojátékról, lévén egy interjúban megerősítette, hogy a Wolfenstein-sorozatról ismert Machine Games nagyon jól halad a munkálatokkal.

Todd szerint, és a producer úgy véli, hogy kötelező lesz mindenkinek, aki annak idején odáig volt Az elveszett frigyláda fosztogatói című filmért, ami arra enged következtetni, hogy a végeredmény inkább arra hajaz majd.A fentiekből sajnos az is kiolvasható, hogy az Indiana Jones-játék megjelenése még a kanyarban sincs, ha ugyanis még csak most tart a felénél a projekt, akkor néhány évig még biztosan várnunk kell rá. Az viszont már most biztos, hogy csak PC-re és Xbox Series X/S-re érkezik!