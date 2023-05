Egyenesen elképesztő, sok projekt számára elérhetetlen mérföldkövet sikerült elérnie a minap a The Witcher 3: Wild Hunt -nak, lévén a játék eladásai meghaladták az 50 milliós példányszámot, ami példátlan teljesítmény lett.

A CD Projekt RED aktuális pénzügyi jelentéséből kiderült továbbá, hogy a teljes franchise eladásai is döbbenetesen jók, hiszen az első The Witcher-ből, a The Witcher 2: Assassins of Kings-ből és a The Witcher 3: Wild Hunt -bólNem véletlen, hogy olyan sokan várják az új részt, noha a The Witcher 3: Wild Hunt még mindig elérhető PC mellett PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re, sőt még Nintendo Switch-re is.