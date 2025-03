Már 5 millió példánynál jár a Mount & Blade 2: Bannerlord, jön a War Sails DLC

A TaleWorlds Entertainment bejelentette, hogy elképesztően jól fogy még mindig a Mount & Blade 2: Bannerlord, és mivel a játék átlépte az 5 milliós példányszámot, ezért indokoltnak tartják a következő bővítményt.

Az eredetileg 2020-ban megjelent alkotás korábban számos kiegészítőt kapott, a soron következő pedig a War Sails lesz a sorban,, hiszen a szárazföld után a tengeri hadviselés is kiemelt szerepet kap, méghozzá egy a vikingek által ihletett frakcióval a főszerepben.A hajócsaták mellett a játékban extra területek is várnak majd ránk, az újdonságok pedig hatással lesznek a Bannerlord teljes élményére és játékmenetére, így az új kampánytörténet pedig azoknak is kedvez, akik egyedül szerettek elveszni ebben a különleges világban.

