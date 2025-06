Már 3 millió eladott példánnyal büszkélkedhet a Lies of P

Óriási dologról jelentett a NEOWIZ kiadó és a Round8 Studio fejlesztőcsapata, akik bejelentették, hogy már 3 millió eladott példánynál járnak a Lies of P eredményei, ami egyenesen elragadó teljesítmény a játéktól.

Egy gyakorlatilag előzmények nélküli, kis stúdió által fejlesztett címnél ugyanis mindig kétséges a siker, de a minőségi munka, valamint természetesen az eredeti ötletek a Lies of P esetében kamatostul megtérültek - amint azis látható.A Pinokkió története által ihletett kaland egyébiránt 2023 őszén jelent meg PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is, érdekesség pedig, hogy az előfizetéses szolgáltatásokat beleszámítva (pl. Game Pass) volt időszak, amikor a 7 milliót is meghaladta az aktív játékosok száma.