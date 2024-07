Már 2 millióan deszkáztak a Session: Skate Simben

Session: Skate Sim bejelentette, hogy a 2022 szeptemberi megjelenése óta nemrégiben minden platformon átlépte a 2 milliós játékosszámot, ennek örömére a fejlesztő crea-ture Studios bemutatta az új francia tartalmakat.





egybeesik a közelgő nyári olimpiai játékokkal, amelyeket a franciaországi Párizsban rendeznek. Ebben felfedezhetjük a főváros ikonikus helyszíneit, beleértve a Trocadéro sétányt és lépcsősorokat, a Place de la République rámpáit, valamint a Szajna partját.A csapat közzétett egy infografikát is, hogy átlássuk a legnépszerűbb pályákat, a játékosok csúszási szokásat és a cím 2022 szeptemberi megjelenése óta indított játékok számát. 2024. január 10. óta a PlayStation Plus Premium és Extra szolgáltatásaiba is belekerült, a stúdió pedig további új tartalmakkal készül a jövőben.