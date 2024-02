Már 2 millió letöltésnél tart a Silent Hill: The Short Message

A Konami bejelentette, hogy bődületes sikert aratott a Silent Hill: The Short Message , így jó ötlet volt részükről az első nagyobb projekt előtt ismét megfuttatni egy kicsit a nevet, hiszen ezzel rengeteg újonc is felfedezheti magának a szériát.

Olyannyira jó ötlet volt mindez, hogy a Konami bejelentései szerint a január 31-én megjelent Silent Hill: The Short Message , ami kifejezetten jó eredményt, de szinte biztosak vagyunk benne, hogy lesz ez még ennél sokkal jobb is, hiszen több mint 50 millió PS5-tulajdonos van a világon, és biztosan sokan szeretnék még kipróbálni a későbbiekben ezt az élményt.Aki nem tudná, a Silent Hill: The Short Message egy új játéktechnológiával készült vadonatúj Silent Hill-élmény, ami nagyszerűen megmutatja, hogy mi vár ránk a sorozattól a jövőben, noha Maya és Anita története nem tudni még, hogy folytatódhat-e a jövőben, vagy őket csak erre a kis kalandra kaptuk meg.