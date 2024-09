Elképesztő eredményeket sikerült produkálnia az eladások tekintetében a Black Myth: Wukong nak, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy alig két héttel a megjelenés után a játék már 18 millió eladással büszkélkedhet.

Ezt még egy nagyobb franchise is megirigyelné, miközben természetesen a készítők is arról nyilatkoztak a Bloombergnek, hogy mennyire elégedettek a számokkal, amit az is megtámogatott, hogy a játék hatalmas támogatást kapott Kínában, ahol szintén megjelent.Mivel addig kell ütni a vasat, amíg meleg, ezért a készítők bejelentették, hogy, amiről konkrét részletek még nem láttak napvilágot, ellenben így is nagyszerű hír, hogy nem ülnek a babérjaikon.