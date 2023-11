Már 130 millió Nintendo Switch kelt el világszerte

Bár mellőzött platformnak tűnhet, a Nintendo Switch a háttérben elképesztően robog előre a konzolháborúban, így magabiztosan lekörözött gyakorlatilag minden nagyobb kihívót - már ha a saját utat képviselve beszélhetünk egyáltalán esetében ilyesmiről.

A japánok ugyanis bejelentették, hogy a Nintendo Switch-ből, amivel minden idők harmadik legkelendőbb játékkonzoljává vált, de nem kizárt, hogy még az élre is feltörhet, ha lesznek jó ötletei a csapatnak.Tudni kell ugyanis, hogy a világ legnagyobb példányszámban eladott konzolja a PlayStation 2 a maga 155 millió példányával, de ott van a sarkában a Nintendo DS is 154 millió darabbal. Erre a dobogóra állhatott fel most harmadikként a Nintendo Switch!