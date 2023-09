Már 10 millió eladott példány felett jár a Sekiro: Shadows Die Twice

Úgy tűnik, hogy képtelen hibázni a From Software csapata, lévén legutóbbi videojátékuk, a Sekiro: Shadows Die Twice is legalább akkora siker lett, mint a Dark Souls vagy az Elden Ring, ami természetesen az eladásokon is érzékelhető.

Megtudtuk ugyanis, hogy a megjelenése óta már, ami egyenesen bődületes eredmény, hiszen mindezt alig négy esztendő alatt tudta teljesíteni, méghozzá napra pontosan szeptember 25-én.Mint azt a From Software is megerősítette, a Sekiro: Shadows Die Twice ezt az eredményt a digitális és a fizikai eladásokkal együttesen tudta elérni, a csapat pedig ezzel a lendülettel köszönetét fejezte ki a rajongóknak, amiért lehetővé tették, hogy a játék meghaladja ezt az elképesztő mérföldkövet.