Májusban már jöhet a Doom: The Dark Ages?

Úgy tűnik, hogy a Bethesda igencsak jól halad a Doom: The Dark Ages munkálataival, lévén a sorozat következő epizódjáról olyan hírek érkeztek, hogy már 2025 májusában felkerülhet a boltok polcaira.

A hiteles forrásairól ismert eXtas1s nevű Youtuber ugyanis kiszivárogtatta, hogy legjobb információi szerint a Doom: The Dark Ages az Xbox Developer Direct januári eseményen újra látható lesz és a legjobb, hogy egy megjelenési dátumot is kapunk már hozzá a készítők részéről.A szivárgás szerint ráadásul a dátum egy kifejezetten közeli időpontra mutat majd, hiszen úgy tudni, hogy a Doom: The Dark Ages . Ennek fényében izgatottan várjuk a januári eseményeket, ahol minden kiderülhet majd.