Májusban jelenik meg a Capcom Fighting Collection 2

Továbbra is nagy figyelmet szentel a Capcom a múlt tiszteletére és ápolására, amit mi sem bizonyít jobban más, mint a Capcom Fighting Collection 2 , aminek részeként a csapat néhány klasszikus verekedős játéka érkezik egy csomagban.

Erre pedig már nem is kell túl sokat várnunk, hiszen a második gyűjtemény várhatóan, érdekesség pedig, hogy korlátozott mennyiségben készülnek lemezes változatok is, amelyekhez egy Capcom vs SNK képregény tartozik majd extraként. Capcom Fighting Collection 2 olyan klasszikus verekedős játékokat tartalmaz majd, mint a Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro, a Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, a Capcom Fighting Evolution, a Street Fighter Alpha 3 UPPER, a Project Justice, a Power Stone, a Power Stone 2 és a Plasma Sword: Nightmare of Bilstein.

Nézd nagyban ezt a videót!