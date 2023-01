Májusban érkezik PS5-re a Ys IX: Monstrum Nox

A NIS America bejelentette, hogy már nem kell sokáig várniuk a rajongóknak arra, hogy a Falcom által fejlesztett Ys IX: Monstrum Nox végre játszható legyen PS5 konzolokon is, hiszen lassan célegyenesbe ér az átirat.

Sajnos azonban a premier még egy kicsit odébb van, hiszen napra pontosan május 12-ét jelölték ki arra, hogy felkerüljön a boltok polcaira a játék, mely, szóval nagyon itt volt az ideje, hogy újgenerációs platformon is élvezhessük ezt a különleges japán szerepjátékot.A nagy hír örömére a készítők egy friss trailert is bemutattak a Ys IX: Monstrum Nox -ról, melynek középpontjába a karakterek kerültek, így ismerkedéshez éppen ideális lehet ez a kedvcsináló, mely a történetből és a játékmenetből is ad némi ízelítőt.

