A Silver Lining Interactive bejelentette, hogy az Infuse Studio gyakorlatilag elkészült a Spirit of the North 2 című videojátékkal, így a nyitott világú északi kaland folytatása már itt van a kanyarban.

Olyannyira, hogyPC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is, és az észak titkait egy róka, illetve egy holló szemével prezentáló alkotásból nemcsak digitális, hanem fizikai kiadás, sőt egy limitált változat is lesz Signature Edition név alatt.Ebben a csomagban találhatunk majd egy dedikált művészeti könyvet, két hímzett felvarrót, négy darab fémkitűzőt, két lélegzetelállító művészeti kártyát, és misztikus runákat tartalmazó kártyákat is.