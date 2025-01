Az idei első Xbox Developer Direct eseményen a Microsoft a Bethesda közbenjárásával bejelentette a Doom: The Dark Ages napra pontos megjelenési dátumát, ami máris megkoronázta sokak számára a tavaszi időszakot.

A készítők tervei szerint ugyanisPC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re, sőt megtudtuk, hogy a Xbox Game Pass kínálatába is felkerülhet majd a legendás FPS aktuális epizódja.Hogy még kerekebb legyen ez a hír, az eseményen a dátum mellett természetesen egy gameplay videót is kaptunk az érkező alkotásról, így ha eddig nem igazán sikerült még ismerkednünk vele, akkor most itt a remek alkalom.

Nézd nagyban ezt a videót!