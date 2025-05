Májusban csatlakozik a Granblue Fantasy: Versus Rising küzdelmeihez Galleon

A Cygames és az Arc System Works bejelentették, hogy mikor bővülhet ismét a Granblue Fantasy: Versus Rising , amihez Galleon érkezik, méghozzá sokkal előbb, mint azt sokan gondolták volna korábban.

A Character Pass második évadának legújabb harcosa ugyanis a tervek szerint, egészen elragadó játékmenet kíséretében, aminek részeként képes lesz akár meteoritokat idézni, vagy korlátozni az ellenség mozgását, esetleg a levegőbe emelni őket. Granblue Fantasy: Versus Rising legújabb karaktere PC-re, PS4-re és PS5-re is megérkezik, ha pedig alaposabban is megismernéd a tudását, ne habozz sokáig, hiszen érkezett hozzá egy friss gameplay trailer is.

