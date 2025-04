Május 6-án érkezik PS5-re az Age of Empires II: Definitive Edition

Az Xbox Game Studios bejelentette, hogy a Forgotten Empires, a Tantalus Media és a Wicked Witch fejlesztői kifejezetten jól haladnak az Age of Empires II: Definitive Edition PS5-ös változatának munkálataival.

Olyannyira, hogy ez a változat rövidesen már meg is jelenhet, így egészen pontosan, ami mellett fontos tudnivaló, hogy nemcsak az alapjáték, hanem ezzel egyetemben a The Three Kingdoms bővítmény is rögtön elérhető lesz hozzá ezen a platformon.Az Age of Empires II: Definitive Edition első körben még PC-re jelent meg 2019-ben, majd 2023-ban követték az Xbox One-os és Xbox Series X/S-es változatok, és bár korábban nem sok esély volt egy PS5-ös átiratra, idén azonban mégis sor kerülhet erre is.