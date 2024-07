Hogy mekkora siker lett a Baldur's Gate 3, azt ma már mindenki jól tudja, nagyon jó lóra tett a Dungeons & Dragons univerzummal a Larian Studios, azonban most megtudtuk, hogy a projekt kezdetén nem volt biztos ez a háttér.

Swen Vincke beszélt ugyanis arról egy interjúban, hogy ha nem sikerül megállapodniuk az univerzum licencéről, akkor könnyen lehet, hogy, amitől nem is voltak olyan messze.Vincke szerint ugyanis az első ötletüket annak idején visszadobta a Wizards of the Coast csapata, azonban a másodikra már ráharaptak, így kapott engedélyt a Baldur's Gate 3 projekt, aminek egyhamar várhatóan nem lesz folytatása.