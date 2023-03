Majdnem elkészült egy Ellie édesanyjára koncentráló The Last Of Us előzményjáték

Az HBO-s első évad fináléját követően az eredeti videójáték alkotója és a Naughty Dog társelnöke, Neil Druckmann a Kinda Funny műsorában beszélt mindenről, ami a The Last of Us-t illeti.

Az utolsó részben egy rövid jelenetet láthatunk Ellie anyukájáról, Annáról, amint éppen szülni készül. Amikor ez szóba került, Druckmann elárulta, hogy "volt egy teljesebb változata ennek a történetnek, ami jobban visszament az időben" és amiből videojátékot akartak készíteni. Tehát volt egy terv, hogy készüljön egy The Last of Us-spinoff, amelyben, de ez sosem valósult meg.Druckmann továbbá kifejtette, hogy nem a Naughty Dog, a minden Last of Us-projektért felelős csapat készítette volna el, hanem egy külön külső stúdió. Kijelentette, hogy a Naughty Dog "elég sokáig beszélt velük arról, hogy megcsinálják ezt", de végül "nem igazán jött össze". Azt nem árulta el, hogy melyik stúdió szerette voln elkészíteni ezt a játékot és azt sem, hogy végül miért nem kapott zöld utat.

