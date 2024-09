Magyar multiplayer horror játék érkezik Cult of the Child Eater címmel

Egy lelkes magyar indie fejlesztő csapat, az Uncle George Games bejelentette, hogy a hangzatos Cult of the Child Eater címmel a '80-as évek Kelet-Európájának egy titkos szekta által irányított árvaházában játszódó multiplayer túlélő-horror játékot készítenek.

A 2-6 játékos szabadulószobás történetben az lesz a cél, hogy a játékosok megszökjenek az árvaházból, ehhez pedig össze kell fogniuk és csapatmunkában kell kialakítani a megfelelő stratégiát, túlélni a rájuk leselkedő borzalmakat és felfedezni minden tárgyat, amely szükséges a meneküléshez. Ráadásul versenyhelyzetben is találjuk majd magunkat, hiszen más csapatok is próbálnak kijutni a rémisztő helyről.A srácok figyeltek az újrajátszhatósági faktorra, hiszen, amik összegyűjtése viszont elengedhetetlen a túléléshez és a kijutáshoz - de a szörnyek sem ugyanott bukkannak majd fel. A Cult of the Child Eaterben boss harc is lesz, hiszen nem csak a szekta legyőzése a cél, hanem maga Child Eater is feltűnik.A játék Steam adatlapja már él , ahogy a játék saját oldala is elérhető

