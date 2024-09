Magyar logikai horror játék készül Three Doors címmel

Nagy Dávid (DaveB) indie fejlesztő osztotta meg szerkesztőségünkkel a hírt, hogy Three Doors címmel logikai horror játékot fejleszt, a megjelenési ablak pedig már nincs is olyan messze, hiszen ha minden a tervek szerint alakul, 2024 vége előtt elérhető lesz a végleges produktum.

A horror-puzzle stílusú játék egy szobában kezdődik, ahonnan három ajtó nyílik, de csak egy közülük az, amelyik a következő szobába vezet, a másik kettő mögött nem vár ránk más, csak a rettegés. A látvány a valós és a szürreális elemek keveredéséből áll össze, ezzel is nehezítve a ránk váró feladatokat.Összesen 50 szobát kínál majd a Three Doors, mindegyik egyedi dizájnnal és egy-egy különálló feladvánnyal várja a bátor felfedezőket - természetesen minden egyes szobában utalást találunk majd arra, melyik is a helyes ajtó, amit ki kell választanunk., amit alá is támaszt az alább látható videó is.A Three Doors PC-re készül és már elérhető a játék Steam oldalán