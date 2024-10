Magyar felirattal nézhető, hogy készült a S.T.A.L.K.E.R. 2 a háborús Ukrajnában

A fejlesztő GSC Game World egy friss, másfél órás dokumentumfilmben bemutatta a történetüket és részletezték, milyen volt a folytatáson, a S.T.A.L.K.E.R 2-n dolgozni Oroszország ukrajnai inváziója alatt.

2022 óta a GSC többször elhalasztotta a S.T.A.L.K.E.R. 2 megjelenését ésa projektet máshol. A fejlesztőcsapat néhány tagja az ukrán fegyveres erőkhöz csatlakozott, illetve orosz hackerekkel foglalkoztak, akik kiszivárogtatták a tesztverziókat.A GSC jelentős része végül Prágában kötött ki, ott folytatták a játék fejlesztését, de motion capture és hangfelvételi stúdiót is építeniük kellett. A War Game: The Making of Stalker 2 teljes egészében megnézhető alább, de felhívjuk a figyelmet: háborúról készült felvételek, beleértve áldozatok is szerepelnek rajta, valamint a csernobili katasztrófáról készült archív anyagok is, szóval elég felkavaró lehet egyeseknek.

Nézd nagyban ezt a videót!