Magyar feliratos kedvcsinálóval jelentkezett a Dungeons & Dragons filmadaptációja

Friss előzetessel érkezett a népszerű asztali szerepjátékon, a D&D sorozaton alapuló filmadaptáció, a Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, a kedvcsinálóban a fantasy világ bemutatása mellett a szereplőink, kalandoraink felvezetésére is jutott idő.

A legújabb, magyar felirattal is elérhető előzetes többek között a kulisszák mögé is betekintést enged, megnézhetjük, hogy hogyan is készülnek a Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves speciális effektjei. A filmadaptációban kalandoraink bekerülnek majd egy arénába, ahol válogatott kihívásokat, feladatokat kell majd teljesíteniük büntetésből.Hőseink eredetileg egy hatalmas erővel bíró ereklyét próbáltak megszerezni, viszont valami balul sült el, "rossz" embereket próbáltak meg kirabolni. A látottak alapján, a kalandorok csapatában pedig olyan sztárok bukkannak majd fel, mint Chris Pine, Hugh Grant, vagy éppen Michelle Rodriguez.A Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves a szerepjáték fantasy világát próbálja majd meg vászonra vinni, a látványra és a hangulatra pedig nem is lehet panaszunk. Sajnos a premier még egy kicsit odébb van, 2023. március 31-én kerül majd a mozikba az adaptáció.

