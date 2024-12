Ma este örökre leállnak a Friday the 13th: The Game szerverei

A mai napon sajnos búcsút inthetünk a Gun Interactive Friday the 13th: The Game című aszimmetrikus többjátékos túlélő horrorjának, ugyanis lejár az engedélyük, ami azt jelenti, hogy a játék szerverei leállnak.

A rendező Sean Cunningham és a Péntek 13. (1980) írója, Victor Miller között évek óta tartó vita megakadályozta, hogy a Gun Interactive további tartalmakat adjon a Friday the 13th: The Game hez. A leglelkesebb felhasználók megpróbálkoztak egy rajongói moddal, deA franchise videójáték része a következőkből áll jelenleg: a MultiVersusban Jasonként püfölhetjük a többieket, illetve ott van még a Jason Universe, amely az év elején indult útjára, azzal a szándékkal, hogy a Friday The 13th visszatérjen a különböző platformokra.