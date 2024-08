Little Nightmares II és Quidditch Champions is jár szeptemberben a PS Plus előfizetőknek

A Sony bejelentette, hogy milyen ajándék játékokkal örvendeztetik meg szeptemberben a PS Plus előfizetőket, és nagyszerű hír, hogy a rajongóknak ezúttal sem lesz okuk a panaszra, hiszen három nagyszerű alkotásra csaphatnak majd le.

A három játék között megtaláljuk majd PS4-re és PS5-re is acímű cuki horrorjátékot, amelyet a legkülönfélébb fejtörők megoldása tesz igazán különlegessé, de aneve is kiemelendő a sorból, amely szintén mindkét platformra elérhető lesz, és a Harry Potter univerzumának népszerű sportágát állítja a középpontba.Amennyiben nem holmi varázslóvilághoz kapcsolódó sportot űznénk, akkor további jó hír, hogy szeptemberben azis ajándékba jár a PS Plus előfizetőinek, így a baseballozás szerelmesei virtuálisan is élvezhetik kedvenc sportágukat.