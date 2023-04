Limitált Xbox kontrollert kap a Starfield

Az Xbox 360-korszakban teljesen általános volt, hogy amennyiben egy nagyobb költségvetésű vagy feltételezett sikerjáték megjelenik a piacon, akkor ahhoz dedikált hardver, legalább egy speciális festésű kontroller is társul.





Manapság azonban más időket élünk, szinte egyáltalán nem találkozni ilyen limitált kiadású eszközökkel, de a Microsoft a hírek szerint nemsokára megtöri a csendet, hiszen egy kínai oldal szivárogtatása szerint a Bethesda által gondozott Starfield egykényeztetheti a rajongókat.A kiszivárgott kép után az XboxEra podcastben is szóba került a hardver, akik nyílt titokként beszéltek a kiegészítőről, sőt azt is elmondták, hogy még egy speciális headset is tartozhat hozzá, de dedikált festésű konzolról nem szólt a fáma.