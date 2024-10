Liam Hemsworth bejelentette, hogy mikor indul a The Witcher 5. évadának forgatása

Ezekben a percekben is gőzerével formálódik a The Witcher televíziós sorozat negyedik évadának forgatása, és bár egy kicsit még odébb van a premier, a színészek már most tudják, hogy rohamtempóban kell készíteniük a folytatást.

Az ötödik lesz ugyanis a tervek szerint a The Witcher záró szezonja, amiről egy interjúban Liam Hemsworth elmondta, hogy nem sok idejük lesz rápihenni a munkálatokra, lévén az 5. évad forgatásaAmennyiben minden a tervek szerint halad, a negyedik évad forgatása várhatóan még idén októberben véget ér, vagyis ebből kiindulva nem kizárt, hogy már 2025. márciusában elkezdik az ötödik szezonhoz kapcsolódó teendőket.