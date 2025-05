Levették a digitális áruházakból az Evil Dead: The Game-et

Az Evil Dead: The Game -et kivették az értékesítésből minden platformon, jelentette be a kiadó Saber Interactive, a többjátékos horror szerverei (egyelőre) online maradnak a jelenlegi játékosoknak.

A 2022 májusában induló Evil Dead: The Game harmadik évfordulója előtt érkezett a bejelentés, ennek értelmében a horror új tartalmának fejlesztése már leállt és a Switch-re tervezett portot is elvetették . A Saber a játék Steam oldalán most tudatta, megkezdték a cím eltávolítását a digitális boltok polcairól.Mindenki, aki megvásárolta, továbbra is játszhat vele, ugyanis aés köszönetet mondtak a felhasználóknak. Bár nem osztottak meg konkrét okokat, az Embracer Group az elmúlt években számos csapatot felvásárolt, azóta pedig nem győzi leállítani a projekteket és elküldeni a fejlesztőket.