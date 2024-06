Level Zero: Extraction címmel jön horrorisztikus extrakciós lövölde

A tinyBuild és a Doghowl Games közölte, hogy a multiplayer extrakciós horror játékuk, a Level Zero: Extraction augusztusban korai hozzáféréssel indul a Steamen, méghozzá egy 300 ezer fős nyílt bétával a háta mögött.

A bétateszten részt vevők számából kiindulva nagy volt a felhajtás a játék körül a friss bejelentést megelőzően is, nem véletlen. A hasonló műfajű címektől eltérően itt néhány ellenség kifejezetten nem emberi, ennek megfelelően viselkedik és a fény a gyenge pontjuk.Vagy éppen játszhatszunk földönkívüliként is, aki az emberekre vadászik, hogy javítsa a DNS-ét, így tulajdonképpen a Level Zero: Extraction a Gray Zone Warfare, az Escape from Tarkov és az Alien: Isolation keveréke.A horror hozzáadása az extrakciós lövöldéhez merész lépés, de lehet, hogy kifizetődő lesz a csapat számára - mindenesetre az első benyomások kiderülnek, amikor

