Lesz GOTY kiadása a Cyberpunk 2077-nek

Vannak még tervei a CD Projekt RED-nek a Cyberpunk 2077 -tel, még ha ez nem is mutat túl különösebben az újabb hibajavítások, valamint az első kiegészítő megjelenésén, de egy kis extra azért még készül hozzá.

Maga Adam Kicinski vezérigazgató beszélt ugyanis arról a befektetőknek egy zártkörű megbeszélésen, hogy amint megjelenik a színen a Phantom Liberty, nem sokkal azt követően biztosan piacra dobnak majd hozzá egy GOTY kiadást, melyKicinski állítólag a The Witcher 3-ra hivatkozott, ahol szintén megjelent egy GOTY kiadás azt követően, hogy mindkét kiegészítő megjelent Geralt kalandjához, és mivel szerinte ez a dolgok rendje, ezért most is hasonlóra számíthatunk majd.