A Bandai Namco egy friss trailert mutatott be a Tekken 8 -ról, aminek a középpontjába egy jól ismert visszatérő került, lévén kiderült, hogy Leo sem marad ki a legújabb játékból, az ő visszatérésének is örülhetnek a rajongók.

Leo Kliesen egy német gyökerekkel rendelkező harcos, aki eredetileg a Tekken 6-ban mutatkozott be, de azóta már a hetedik részben és több mellékszálban is szerepelt, ígyKépességeit pedig rögtön meg is nézhetjük magunknak, hiszen az alábbiakban lehetőségünk nyílik megismerni Leót bunyó közben. A Tekken 8 megjelenésére január 26-án számíthatunk PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!