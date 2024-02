Lenyűgöző rajongói remake készül a Fallout 2-höz

A Project Arroyo a klasszikus Fallout 2 újraalkotását tűzte ki célul, méghozzá a Fallout motorjával, most négy év viszonylagos csend után a remake végre új képanyaggal és egy reménykeltő bejelentéssel jelentkezett.

Egy modderekből és Fallout-rajongókból álló csapat azt tervezi, hogy azsegítségével, amely egyébként a Fallout 4-et is működteti. A remake készítői a Fallout 2-ben található nyüzsgő város után Project Arroyora keresztelték a munkájukat és négy év után most adták ki az első új trailert.A videót a C3 streaming eseményen mutatták be és azt is közölték, együttműködnek a Vault 13-mal, egy másik nagyszabású remake moddal, amely az eredeti Fallout játékot is a már említett motorral kívánja újjáépíteni. A Project Arroyo megjelenési dátuma, vagy játszható demójának érkezése még nem ismert, de remélhetőleg nem kell 4 évet várni a következő bejelentésekre.

Nézd nagyban ezt a videót!