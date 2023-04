Lenyűgöző FPS mod készül a The Last of Us Part I-hez

A VoyagersRevenge nevű felhasználó által a YouTube-on nemrég megosztott videóban először láthattuk a The Last of Us Part I-hez készülő első személyű modot és meglepő módon elég jónak néz ki.

Arról még nincs információ, hogy mikorra készül el a mod és milyen változásokat kíván hozni a játékba, de a gameplay trailert elnézve elég lenyűgözőnek tűnik, hiszen a. Bármennyire is csiszoltnak és részletesnek tűnik ez az előzetes, a The Last of Us Part I még mindig komoly problémákkal küzd PC-n.Így a megjelenés óta a Naughty Dog már két javítócsomagot is kiadott, amelyek orvosoltak néhány komolyabb problémát, azonban még mindig van mit tenni, hogy azt az élményt nyújtsák, amit a megjelenés előtti trailerekben ígértek. A készülő első személyű modon kívül valószínűleg még több kreatív tartalomra számíthatunk a későbbiekben.Ennek oka, hogy a PC-s játékosok egyik legjobban várt játéka volt, amely sokáig PlayStation-exkluzív volt. Fontos lesz az is, hogy a Sony hogyan reagál a PC-s modokra, bár a cég eddig nem nyilatkozott negatívan a Marvel's Spider-Man Remastered és a God of War már létező modjairól sem.

