Lemezes kiadást is kaphat a Multiversus

Szinte pár naponta kapunk mostanában információ morzsákat a hamarosan újra megjelenő MultiVersus ról, ma épp az amerikai Gamestop weboldalán tűnt fel a játék, ami azt sejteti, hogy egy lemezes kiadás is elérhetővé válik majd a játékból.

Ez azért lenne érdekes, mert alapjáraton a nyílt bétában lévő MultiVersus teljesen ingyenesen volt eddig jelen a digitális üzletek polcain, azonban most úgy tűnik a Player First Games alkotása fizikai kiadással is bővülhet - nyilván nem ingyen. MultiVersus egyébként az elmúlt hetekben idehaza is tiszteletét tette a egy gyorsétterem lánc gyermek menüjéhez járt ajándékok formájában. A fémdobozkák és a papír ajándékok már az új karaktermodellekkel rendelkeznek, ígyAz amerikai Gamestop oldalán található MultiVersus adatlapot ezen a linken találhatod meg. Ha esetleg lemaradtál volna ezekről a kis gyűjthető holmikról, akkor íme egy videó a portugál gyorsétterem kajálda Youtube oldaláról, ami betekintést ad, mi is vár ránk.

