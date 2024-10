Lemezes kiadásban is megjelenik PS5-re a Black Myth: Wukong

Elképesztő sikert aratott a játékiparban a Black Myth: Wukong, és éppen emiatt a Game Science fejlesztői most addig ütik a vasat, amíg az meleg: bejelentették ugyanis a játék lemezes kiadását PS5-re.

Amint ismert, a Black Myth: Wukong először augusztus 20-án látta meg a napvilágot PC-re és PS5-re, azóta pedig több mint 20 millió példány fogyott belőle, így, amiből később Xbox Series X/S-es vátlzoatot is terveznek, de arról hivatalos részletek még nem láttak napvilágot.Érdekesség, hogy a PS5-ös átiratról Billbil-kun, az ismert ipari bennfentes kiszivárogtatta, hogy a PS5-ös változat dobozos kiadása már október 21-én megjelenhet Amerikában, és nem sokkal később Európában is, azaz nem kizárt, hogy néhány napon belül le is csaphatunk rá.