Leleplezték a Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4-et, megjelenési dátum is jött

A Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 teaser oldalán a visszaszámlálás végre elérte a nullát, véget vetve a hónapok óta tartó találgatásoknak, kiszivárgásoknak és pletykáknak, így hivatalos lett, hogy nyáron érkezik a remaster.

A weboldal szerint a játék több gördeszkást, új parkokat, még durvább trükköket és dobhártyaszaggató zenét tartalmaz majd. Lesz egy új Hawk mód is, ahol bebizonyíthatjuk, hogy ki a jobb profi, valamint kibővített Create-a-Skater és Create-a-Park módokat kapunk.A platformokra való szivárgás is igaznak bizonyult, jelesül PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re (első napon már Game Passen) és Switch-re kapjuk meg a Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4-et és most már azt is tudjuk,

