Lelépett a Star Wars: Eclipse vezető írója

A Quantic Dream Star Wars-játéka, - amely a köztársaság korában játszódik, - a The Game Awardson mutatkozott be 2021-ben , de azóta nem sok mindent lehetett hallani felőle, kivéve a zűrös fejlesztést és ezt most sincs másképp.

A játék fejlesztése újabb csapást szenvedhetett, mivel Adam Williams vezető író elhagyta a Quantic Dreamet és a Star Wars: Eclipse projektet is. A szakember, - aki a 2018-as Detroit: Become Humanban is közreműködött, - tegnap a LinkedIn-en jelentette be, hogy elhagyja a kanadai stúdiót és sajátot alapít.Williams búcsúszavaiból úgy tűnik, hogy jó viszonyban távozott a Quantic Dreamtől és. Majdnem 10 év után hagyta ott a stúdiót, az új munkájáról nem árult el sokat, majd egy későbbi időpontban számol be róla.Jelenleg Williams távozása a legutolsó ismert probléma az Eclipse fejlesztése körül, amely legkorábban 2026-ban, vagy 2027-ben jelenhet meg.