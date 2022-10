Lelépett a Disco Elysium stúdiójától az alapító

Meglepő bejelentéssel szolgálta minap Martin Luiga, akit a legtöbben a Disco Elysium -ot is jegyző ZA/UM stúdió alapítójaként ismertek, de saját bevallása szerint a jövőben biztosan valami másról lesz majd ismert.

Luiga ugyanis elmesélte, hogy a ZA/UM nem egy klasszikus fejlesztőcsapatként, hanem inkább egy kulturális projektként működött, és berkein belül akkorára növekedtek az ellentétek, hogy emiatt már korábban távozott mellőle több munkatárs és jó barát, de most ő maga is otthagyta az egészet, ami a szövetség feloszlatásához vezetett.Mint vállalat, a ZA/UM továbbra is működik majd, de már semmi köze sem lesz hozzá Martin Lugiának, így senki sem tudja, hogy mi várható a jövőben a Disco Elysium -tól, illetve a stúdió alapítójától, de izgatottan várjuk a részleteket.