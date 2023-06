Lekapcsolták a MultiVersus szervereit, a tervek szerint csak átmenetileg

2024-ig offline állapotba helyezik a Warner Bros crossover verekedős címét, hogy több idő legyen dolgozni rajta és bevezetni az erősen kért funkciókat, ez a bejelentés még márciusban történt és most eljött az idő, hogy ideiglenesen kivonják a forgalomból.

Lezajlott a MultiVersus nyílt bétájának utolsó napja is, akik megvásárolták, mostantól egy meg nem határozott 2024-es időpontig kell várniuk, amikor újraindul. Eközben a MultiVersus különböző fórumai tele van a játékosok bejegyzéseivel, amelyekben megosztják, milyen karaktereket szeretnének látni és milyen funkciókat szeretnének bevezetni.Azonban nem mindenki ennyire pozitív, sokan azt is felvetették, hogy a MultiVersus egyáltalán nem is jön vissza. Tekintve, hogy hány nagy verekedős játék jelenik meg még 2024-ig, néhányan azt gondolják, hogy ez nem egy átmeneti búcsú és végül végleges lesz. Ez nem bizonyított, a hirtelen leállás miatt vegyesek lehetnek az érzéseink, de a tervek szerinta játék.