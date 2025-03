Lehullt a lepel a Fallout 76 hamarosan induló 20. szezonjáról

Továbbra is bődületes erőkkel frissíti a Fallout 76 -ot a Bethesda, így a csapat bejelentette a közelgő huszadik szezont, ami március 18-án érkezik Glow of the Ghoul címmel és nem nehéz kitalálni, hogy minden a ghoulokról szól majd.





Ebben a szezonban ugyanis, és ezzel egyetemben rengeteg friss kalandban részt venni, de a sor folytatódik majd áprilisban és májusban is, amihez már most áttekinthetjük a kapcsolódó ütemtervet, hiszen mindenről lerántotta a leplet a Bethesda.Még arról is, hogy már javában dolgoznak a 21. szezonon, ami a követkető nagy frissítéssel együtt június magasságában érkezik meg a játékosokhoz, de előbb még sok-sok élmény vár majd ránk a 20. szezonban.